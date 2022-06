Riforma reclutamento, in arrivo la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso (Di giovedì 30 giugno 2022) Con la legge 79/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, novità per il sistema di reclutamento dei docenti. In arrivo cambiamenti anche per le classi di concorso. Entro un anno ci sarà la revisione (con razionalizzazione e accorpamento) delle classi di concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022) Con la legge 79/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, novità per il sistema didei docenti. Incambiamenti anche per ledi. Entro un anno ci sarà la(con razionalizzazione e accorpamento)di. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento, in arrivo la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso - Redezinr : RT @SIDRI_Dottorato: Riforma del reclutamento universitario: lettera aperta ?? - GPetroccione : RT @SIDRI_Dottorato: Riforma del reclutamento universitario: lettera aperta ?? - AniefTorino : Pubblicata in Gazzetta la riforma n. 79/22 su reclutamento e formazione docenti, per Anief contiene diverse parti i… - Testamik : RT @SIDRI_Dottorato: Riforma del reclutamento universitario: lettera aperta ?? -