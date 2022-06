Riforma pensioni 2022 | ultime news | ruolo sindacati post quota 102 e proposta Tridico

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 30 giugno 2022) In questi giorni si sta a lungo parlando del102, di cosa si farà per evitare il famoso scalone dal 2023 che riporterà la pensione ai 67 anni stando allaMonti-Fornero mai cancellata, ma come dicevano molti messa semplicemente in standby da misure tampone. Tanti sul nostro sito accusano idi eccessivo immobilismo, altri criticano il Governo per scarsa lungimiranza, alcune proe come dice il Sign. Rino come quella del Presidente Inpstutto sommato potrebbero essere approvate in quanto non graverebbero eccessivamente sul bilancio dello Stato e soprattutto resterebbero opzionali su base volontaria, perché allora non accoglierle? Un interessante ‘botta e risa’ tra uno dei nostri lettori il Sign Rino ed il nostro esperto ...