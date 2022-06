Regimi forfettari: dal 1° luglio obbligo di fatturazione elettronica (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA – . A partire da domani anche le Partite Iva in regime forfettario dovranno dotarsi di quanto necessario per produrre fatture elettroniche anziché fatture tradizionali cartacee. La fatturazione elettronica, di conseguenza, non è più soltanto un’opportunità di innovazione digitale ma diventa un vero obbligo che impatta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fattura elettronica 2019, deleghe e SdI: ecco cosa fare Garante della Privacy affonda la fatturazione elettronica Codacons è contro la fattura elettronica Fattura elettronica non esclude la copia cartacea Novità circolare 15 AdE invio telematico corrispettivi ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA – . A partire da domani anche le Partite Iva in regimeo dovranno dotarsi di quanto necessario per produrre fatture elettroniche anziché fatture tradizionali cartacee. La, di conseguenza, non è più soltanto un’opportunità di innovazione digitale ma diventa un veroche impatta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fattura2019, deleghe e SdI: ecco cosa fare Garante della Privacy affonda laCodacons è contro la fatturaFatturanon esclude la copia cartacea Novità circolare 15 AdE invio telematico corrispettivi ...

