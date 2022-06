Preghiera della sera del 30 Giugno 2022: “Ti raccomando l’anima e il corpo” (Di giovedì 30 giugno 2022) “Ti raccomando l’anima e il corpo”, è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 30 giugno 2022) “Tie il”, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

santegidionews : #30giugno Memoria dei primi martiri della Chiesa di Roma durante la persecuzione di Nerone. Preghiera per la Chiesa - Rvaticanaitalia : È possibile vivere le piccole azioni di ogni giorno in unione con le sfide dell'umanità e della missione della… - santegidionews : Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono… - Psicovirginio : RT @Rvaticanaitalia: È possibile vivere le piccole azioni di ogni giorno in unione con le sfide dell'umanità e della missione della #Chiesa… - ottovanz : RT @Rvaticanaitalia: È possibile vivere le piccole azioni di ogni giorno in unione con le sfide dell'umanità e della missione della #Chiesa… -