Perché dobbiamo tornare a parlare di Cloe Bianco

La morte della professoressa Cloe Bianco, donna transgender di 58 anni, ha lasciato gran parte della comunità lgbtqia* e non solo senza parole. La decisione drastica di Cloe di togliersi la vita, dandosi fuoco nel suo camper, riguarda tutti e tutte noi e non possiamo chiudere gli occhi davanti a quelle che sono le nostre responsabilità sociali. Dopo aver ottenuto l'impiego come insegnate di ruolo, Cloe aveva deciso di fare coming out come donna transgender, nella speranza di poter vivere liberamente la propria identità di genere ed essere di arricchimento per i suoi alunni e alunne. Quello che è accaduto a Cloe invece è terribile: è stata allontanata dall'insegnamento, sospesa dal suo lavoro, fatta regredire a un mero lavoro di segreteria e successivamente umiliata sui social da professori o figure ...

