Panini, ex dipendenti sorpresi a trafficare figurine (Di giovedì 30 giugno 2022) Due ex dipendenti dell’azienda modenese, Panini, sono stati sorpresi mentre rubavano le figurine per rivenderle ad un prezzo più alto. L’obiettivo, infatti, era quello di creare un piccolo mercato parallelo sulla rete, incrementando così lo stipendio. Il tutto sfruttando la passione dei collezionisti. Panini, dopo un anno termina il mercato nero delle figurine Photo Credits: Radio Senise CentraleUna truffa che poteva generare un mercato nero duraturo, ma che invece è stata bloccata quasi sul nascere. Questa è la breve storia di due dipendenti dell’azienda modenese, che hanno cercato di aggirare il “sistema”. I fatti sono avvenuti tra il 2020 e il 2021. La mente dei colpi era il più giovane tra i due, un uomo sulla sessantina. Il dipendente trentennale difatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Due exdell’azienda modenese,, sono statimentre rubavano leper rivenderle ad un prezzo più alto. L’obiettivo, infatti, era quello di creare un piccolo mercato parallelo sulla rete, incrementando così lo stipendio. Il tutto sfruttando la passione dei collezionisti., dopo un anno termina il mercato nero dellePhoto Credits: Radio Senise CentraleUna truffa che poteva generare un mercato nero duraturo, ma che invece è stata bloccata quasi sul nascere. Questa è la breve storia di duedell’azienda modenese, che hanno cercato di aggirare il “sistema”. I fatti sono avvenuti tra il 2020 e il 2021. La mente dei colpi era il più giovane tra i due, un uomo sulla sessantina. Il dipendente trentennale difatti ...

