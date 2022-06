Nicola Savino | è ufficiale | passaggio al preserale di Tv8 ' Ci ho messo otto secondi ad accettare'

(Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo il grande succeso dell' Isola dei Famosi come opinionista,torna alla conduzione e sbarca ufficialmente su Tv8 con un nuovo game show in cui i concorrenti proveranno ad indovinare ...

Dopo il grande succeso dell' Isola dei Famosi come opinionista,torna alla conduzione e sbarca ufficialmente su Tv8 con un nuovo game show in cui i concorrenti proveranno ad indovinare abitudini e opinioni degli italiani. Oggi l'ufficialità. entra a far parte della squadra di TV8: da settembre, infatti, sarà affidata a lui la conduzione di uno show quotidiano nella prestigiosa fascia delle 20.30. 'Il mio sogno è sempre stato ...