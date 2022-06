“Mi devi delle scuse”, Tommaso Zorzi avvelenato con l’ex volto di Amici: polemica sul web – VIDEO (Di giovedì 30 giugno 2022) “Senza far polemica” Tommaso Zorzi ha risposto all’ex volto di Amici che è stato molto poco carino nei suoi confronti durante uno show L’influencer milanese è sempre molto pacato nel rispondere agli insulti che riceve e continua ad esserlo nonostante la bassezza di quanto subito. Dal web sono tutti schierati dalla sua parte: ecco cos’è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) “Senza farha risposto aldiche è stato molto poco carino nei suoi confronti durante uno show L’influencer milanese è sempre molto pacato nel rispondere agli insulti che riceve e continua ad esserlo nonostante la bassezza di quanto subito. Dal web sono tutti schierati dalla sua parte: ecco cos’è L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

elilsabetta : 2022 per lavorare ancora devi stampare milioni di scartoffie da scannerizzare e da rimandare per mail, madonna che… - PaolaAnna8 : RT @ChanceGardiner: 6. Per sapere se un VACClNO funziona devi poter conteggiare come vittime del VACClNO anche le persone morte entro due s… - Tuttogossipnews : “Mi devi delle scuse!”: #TommasoZorzi tuona contro #AndreaPucci - mmorente : RT @SchneiderItalia: * Scarto * È solo una delle 5 aree di impatto su cui devi intervenire per rendere un #DataCenter sostenibile. Ecco q… - _Harryssmjle_ : RT @infotommizorzi: VIDEO | 'Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire ad una platea di gente che io lo prendo nel c*lo… -