Massara: 'È stato lo scudetto di tutti. E Maignan farà la storia del Milan' (Di giovedì 30 giugno 2022) "Abbiamo abbracciato in pieno la politica di Elliott, cercando di ritrovare competitività con sostenibilità". Ricky Massara parla del passato del Milan, del modo in cui è stata costruita la stagione ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 giugno 2022) "Abbiamo abbracciato in pieno la politica di Elliott, cercando di ritrovare competitività con sostenibilità". Rickyparla del passato del, del modo in cui è stata costruita la stagione ...

Pubblicità

sportli26181512 : Massara: 'È stato lo scudetto di tutti. E Maignan farà la storia del Milan': Massara: 'È stato lo scudetto di tutti… - sportli26181512 : #Milan, Massara: 'È stato lo scudetto di tutti. #Maignan farà la storia': Il direttore sportivo dei rossoneri ha pa… - sportface2016 : #Milan, #Massara parla in occasione dell'apertura del calciomercato: 'Tutti hanno contribuito allo scudetto. #Pioli… - gaiani_giovanni : @Dere_Oel @Piero56358866 @86_longo @cmdotcom Semmai non è stato ancora comunicato, ma dubito che non abbia firmato,… - nuneziano966 : @diavolesquee Comunque ripeto ciò che ho detto stamattina. Massara non sarebbe andato a rimini senza aver trovato u… -