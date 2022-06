Juve, non si molla la pista Molina (Di giovedì 30 giugno 2022) La Juventus non molla Nahuel Molina: come riferisce Tuttosport, i bianconeri insistono per l'esterno dell'Udinese. Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Lantus nonNahuel: come riferisce Tuttosport, i bianconeri insistono per l'esterno dell'Udinese.

Pubblicità

GoalItalia : Il messaggio di Arrivabene ai tifosi della Juve: 'Non potete esserlo a puntate' ?? - _Morik92_ : Possibile chiusura #Juve-#Genoa per #Cambiaso già nella giornata di domani, ma al momento #Dragusin non è pienament… - AlfredoPedulla : Non solo #Cambiaso-#Juve. Anche #Cancellieri-#Lazio visite domattina - orahounbelnick : Comunque De Ligt non ha convinto diversi osservatori e non credo siano solo per astio nei confronti della Juve, que… - carradori64 : @SandroSca de Ligt fenomeno: NO lo diventerà ancora di più: NO fondamentale: SÌ Juve vuole tenerlo: NO vuole resta… -