Inter, Lukaku 'presenta' Asllani su Twitter: 'Ci sorprenderà' (Di giovedì 30 giugno 2022) Definire Kristjan Asllani e Romelu Lukaku gemelli diversi è piuttosto coraggioso, visto che caratteristiche fisiche e tecniche sono piuttosto diverse, eppure il curioso parallelo tra i due neo - ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 giugno 2022) Definire Kristjane Romelugemelli diversi è piuttosto coraggioso, visto che caratteristiche fisiche e tecniche sono piuttosto diverse, eppure il curioso parallelo tra i due neo - ...

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter… - SimoneTogna : I tifosi dell’#inter acclamano #lukaku e fanno poi partire il coro: “chi non salta rossonero è” #LukakuDay - OptaPaolo : 0.67 - La media gol di Romelu #Lukaku con la maglia dell'Inter (64 reti in 95 presenze), la migliore mai avuta in c… - marcocatania97 : RT @fede_spi: Felicissimo del ritorno di #Lukaku, ancora più felice sarei venisse #Dybala. Ma non dimentichiamoci di chi per tutto l’anno h… - mr_kubra : RT @MarioAlbanese7: Inter, Lukaku: “Ciao interisti, lavoreremo per fare meglio di prima”. Like di Dzeko -