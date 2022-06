“I russi sono più numerosi, ma il nostro spirito è più forte”: Olena, la moglie di Zelensky, ospite di Vespa (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra le cose ‘orribili’ che caratterizzano questo conflitto in Ucraina, violenze e morti a parte, è la partecipazione dei media e dei social che, proponendola in continuazione, hanno finito per ‘filtrarne’ la mostruosità, a vantaggio di una sorta di ‘abitudinarietà’. Dunque, come fosse un ‘videogioco’, da Fb a Tik-Tok, passando per Telegram, il conflitto più che lo sdegno, ha finito invece per suscitare una sorta di ‘tifo da stadio’. Così, paradossalmente, finiscono per assumere importanza cose marginali legate al conflitto, che vanno dal ‘come si veste Zelensky’, al ‘tremolio’ della mano di Putin. Insomma, nonostante l’orrore, anche qui rischia di divenire protagonista il ‘gossip’. Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino, opsite stasera da Bruno Vespa a ‘Porta a porta’ Per carità, parliamo di un elemento ormai ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) Tra le cose ‘orribili’ che caratterizzano questo conflitto in Ucraina, violenze e morti a parte, è la partecipazione dei media e dei social che, proponendola in continuazione, hanno finito per ‘filtrarne’ la mostruosità, a vantaggio di una sorta di ‘abitudinarietà’. Dunque, come fosse un ‘videogioco’, da Fb a Tik-Tok, passando per Telegram, il conflitto più che lo sdegno, ha finito invece per suscitare una sorta di ‘tifo da stadio’. Così, paradossalmente, finiscono per assumere importanza cose marginali legate al conflitto, che vanno dal ‘come si veste’, al ‘tremolio’ della mano di Putin. Insomma, nonostante l’orrore, anche qui rischia di divenire protagonista il ‘gossip’.Zelenska, ladel presidente ucraino, opsite stasera da Brunoa ‘Porta a porta’ Per carità, parliamo di un elemento ormai ...

