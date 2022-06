Finalmente Temptation Island! La rivelazione che fa sperare i fan: cambia tutto (Di giovedì 30 giugno 2022) Novità possibile e molto positiva per i fan di Temptation Island, il reality dedicato alle coppie ed ai tentatori che va in onda su Canale 5 È stato clamorosamente il grande assente del palinsesto primavera-estate di Mediaset in quest’ultima stagione. Tutti i telespettatori affezionati a Temptation Island sono rimasti a bocca asciutta nei mesi estivi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Novità possibile e molto positiva per i fan diIsland, il reality dedicato alle coppie ed ai tentatori che va in onda su Canale 5 È stato clamorosamente il grande assente del palinsesto primavera-estate di Mediaset in quest’ultima stagione. Tutti i telespettatori affezionati aIsland sono rimasti a bocca asciutta nei mesi estivi L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

infoitcultura : Temptation Island: finalmente Filippo Bisciglia rompe il silenzio e dice la sua sul futuro del reality - akureyr1 : finalmente temptation island in tendenze per una cosa buona cioè perché non esiste più -