“Dentro questo universo” è il nuovo singolo di Modna in arrivo l’1 luglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal 1° luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Dentro questo universo” (Purple Mix Studio), il nuovo singolo di Modna. “Dentro questo universo” è un brano che racconta la normalità e la scoperta di nuove emozioni anche nelle piccole cose. Se ti capita di sentirti solo in mezzo ad un blackout appena torna la luce apprezzi di più ciò che ami e che ti circonda, la voglia di stare insieme in un parco, in una pizzeria, in un teatro o allo stadio, ci fa sentire protetti e non in pericolo. Il brano è stato scritto da Mauro Tummolo e Andrea Sandri che ha curato anche la parte musicale, mentre la produzione è stata affidata a Chris Lapolla. “A volte il buio fa bene ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal 1°2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Purple Mix Studio), ildi. “” è un brano che racconta la normalità e la scoperta di nuove emozioni anche nelle piccole cose. Se ti capita di sentirti solo in mezzo ad un blackout appena torna la luce apprezzi di più ciò che ami e che ti circonda, la voglia di stare insieme in un parco, in una pizzeria, in un teatro o allo stadio, ci fa sentire protetti e non in pericolo. Il brano è stato scritto da Mauro Tummolo e Andrea Sandri che ha curato anche la parte musicale, mentre la produzione è stata affidata a Chris Lapolla. “A volte il buio fa bene ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri dopo l’addio di Di Maio: “Giuseppe Conte ci guiderà in questo nuovo corso c… - mauroberruto : La #Russia colpisce un centro commerciale a 500 km dalla linea del fronte, con dentro oltre 1000 persone. Questa no… - Enza74977981 : @Limbolimbo18 Devono buttare il sangue tutti quelli che non vorranno difendere il proprio territorio! o armarsi sin… - Vittori14782422 : RT @rulajebreal: “Sono il fottuto presidente, portatemi a #CapitolHill.” avrebbe sbottato Trump. Poi avrebbe addirittura attaccato fisicame… - giulianabianco4 : RT @sonoounasottona: Secondo me l'esibizione più bella ed emozionante di tutte, quì ha finalmente buttato giù tutto ciò che teneva dentro d… -