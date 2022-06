Cristiano Malgioglio svela il cachet ospiti per Mi casa es tu casa (Di giovedì 30 giugno 2022) Cristiano Malgioglio finalmente avrà un programma tutto suo. È stato annunciato durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai. Un traguardo importante per il cantante che ha alle spalle molti anni di “gavetta” come “spalla”, opinionista, ospite d’eccezione. Leggi anche: Le prime serate Rai 2022/2023 Cristiano Malgioglio svela quanto ha chiesto un ospite per Mi casa es tu casa Il mattatore ex gieffino avrà un’eredità importante da portare avanti. Infatti, il suo nuovo programma “Mi casa es tu casa” è una versione nuova di “A raccontare comincia tu” della bravissima e compianta Raffaella Carrà. Nel format lei aveva intervistato tantissimi big ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 giugno 2022)finalmente avrà un programma tutto suo. È stato annunciato durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai. Un traguardo importante per il cantante che ha alle spalle molti anni di “gavetta” come “spalla”, opinionista, ospite d’eccezione. Leggi anche: Le prime serate Rai 2022/2023quanto ha chiesto un ospite per Mies tuIl mattatore ex gieffino avrà un’eredità importante da portare avanti. Infatti, il suo nuovo programma “Mies tu” è una versione nuova di “A raccontare comincia tu” della bravissima e compianta Raffaella Carrà. Nel format lei aveva intervistato tantissimi big ...

Guarda l'intervista a Cristiano Malgioglio! Ogni volta che Cristiano Malgioglio ci viene a trovare le risate sono assicurate! Daniele Battaglia e Diletta Leotta lo hanno accolto negli studi di Radio 105 per parlare del suo nuovo singolo Sucu Sucu. Cast Tale e Quale Show 2022, altri due grandi nomi: Carlo Conti arruola Mentre invece confermati in giuria ci sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Invece la data d'inizio di Tale e Quale Show 2022 è fissata per venerdì 30 settembre.