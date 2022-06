Calcio femminile, Bertolini: “Amichevole contro la Spagna importante per crescere” (Di giovedì 30 giugno 2022) Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana di Calcio femminile, ha parlato alla vigilia dell’Amichevole contro la Spagna, ultimo appuntamento prima degli Europei. Nella giornata di lunedì 4 luglio, l’Italia partirà infatti alla volta di Blackburn ma prima sfiderà la forte nazionale spagnola a Castel di Sangro. “Sono felice di giocare una partita contro un’avversaria di prima fascia. Solamente affrontando le più forti si può crescere. Le ragazze non sono al top della condizione, ma hanno gran voglia di giocare. L’obiettivo è arrivare al meglio per l’esordio del 10 luglio contro la Francia – ha detto Bertolini, per poi aggiungere – Nelle ultime settimane abbiamo affrontato selezioni giovanili maschili per abituarci ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Milena, ct della Nazionale italiana di, ha parlato alla vigilia dell’la, ultimo appuntamento prima degli Europei. Nella giornata di lunedì 4 luglio, l’Italia partirà infatti alla volta di Blackburn ma prima sfiderà la forte nazionale spagnola a Castel di Sangro. “Sono felice di giocare una partitaun’avversaria di prima fascia. Solamente affrontando le più forti si può. Le ragazze non sono al top della condizione, ma hanno gran voglia di giocare. L’obiettivo è arrivare al meglio per l’esordio del 10 lugliola Francia – ha detto, per poi aggiungere – Nelle ultime settimane abbiamo affrontato selezioni giovanili maschili per abituarci ...

