Bcp e Clessidra Factoring insieme per sostenere le imprese del territorio campano

La Banca di Credito Popolare e Clessidra Factoring SpA annunciano di aver sottoscritto un accordo per mettere a disposizione delle aziende interessate a operazioni di Factoring pro solvendo, pro soluto e reverse Factoring, le soluzioni offerte da Clessidra Factoring. L'intesa si inserisce nella strategia della Bcp di offrire alle imprese proprie Clienti servizi sempre più integrati, grazie alla collaborazione con primari Partner specializzati. Avvalendosi dell'esperienza e della professionalità di Clessidra Factoring, la Banca di Credito Popolare garantirà soluzioni personalizzate attraverso servizi e prodotti disegnati in funzione delle esigenze e caratteristiche peculiari di ogni business, consentendo alle imprese di ...

