Pubblicità

Tiscali Notizie

... Domenico, in occasione degli Stati Generali del Mediterraneo e della Rigenerazione dei Territori che si sono svolti a Viggiano, in. 30 giugno 2022Scoperte che sono confluite nel volume "Archeologia preventiva in" a cura di Sabrina, funzionaria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della(Osanna ... Basilicata, Mutino: da comunità rigenerazione territorio Roma, 30 giu. (askanews) - 'La rigenerazione dei territori presuppone una particolare attenzione per quanto riguarda i piccoli borghi e le ...Esperienza indimenticabile per una trentina di giovani che sabato scorso si sono trovati a Nova Siri e Nocara per conseguire le cinture della particolare disciplina di autodifesa ...