Travis Barker in ospedale: cos’è successo al batterista dei Blink 182 e marito di Kourtney Kardashian (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le prime notizie sul ricovero di Travis Barker in ospedale sono molto frettolose e confuse. Di fatto, il batterista dei Blink 182 è stato ricoverato d’urgenza al Cedars-Sinai di West Hollywood, in California per ragioni non chiare. Travis Barker in ospedale La notizia arriva da TMZ, che ha pubblicato le foto dell’arrivo di Travis Barker in ospedale in compagnia della moglie, Kourtney Kardashian. I due si sono sposati soltanto lo scorso mese a Portofino. Secondo le prime notizie, ieri mattina – martedì 28 giugno – il batterista 46enne dei Blink 182 e sua moglie sono andati all’ospedale West Hills di Los Angeles ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le prime notizie sul ricovero diinsono molto frettolose e confuse. Di fatto, ildei182 è stato ricoverato d’urgenza al Cedars-Sinai di West Hollywood, in California per ragioni non chiare.inLa notizia arriva da TMZ, che ha pubblicato le foto dell’arrivo diinin compagnia della moglie,. I due si sono sposati soltanto lo scorso mese a Portofino. Secondo le prime notizie, ieri mattina – martedì 28 giugno – il46enne dei182 e sua moglie sono andati all’West Hills di Los Angeles ...

