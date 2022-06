Tottenham | l'Atletico Madrid insiste per un terzino

Pubblicità

Torrenapoli1 : Un po’ di mercato Martedì #Jovic alla Fiorentina Accordo per #Lenglet al Tottenham per il prest dal Barcellona… - Zio_Frank_1_Jj : #Dybalengo ha rifiutato: 11ml più bonus Tottenham 10ml più bonus Arsenal 8ml Atletico 5ml + 1ml Inter Si è propos… - AConan_Doyle : Emerson Royal lascerà il Tottenham con probabile destinazione Madrid sponda Atletico - Merca_Aison : @a_velha_senhora @Campanelli11 @davitter77 @idirinho_93 Bayern, Porto, Barcellona, Tottenham, United, Atletico. Tra… - ILL_Cusi : @idirinho_93 Gol contro la Lazio, punizione da posizione impossibile contro l’atletico, gol contro il Tottenham. -

Footballnews24.it

... la prima opzione sarebbe la Premier League con l'ideadi Antonio Conte a 12,00. Ancora più difficile vedere Zaniolo all'Madrid o al Chelsea, ipotesi entrambe a 50,00.Ben staccato ildi Conte a 15,00. È praticamente sfida a due anche in Spagna, dove il Real Madrid è la prima opzione a 2,10 con il Barcellona vicinissimo a 2,40, mentre l'Madrid ... Atletico Madrid, Simeone punta un jolly difensivo del Tottenham L'Atletico Madrid insiste per Emerson Royal: secondo il Daily Mail, gli spagnoli preparano una nuova offerta per il terzino destro del Tottenham.Solo poco più di un mese fa veniva celebrato come l’eroe di Tirana, grazie al gol che ha deciso la finale di Conference League regalando alla Roma ...