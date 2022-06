Temperature record in Italia, quanto durerà l'ondata di caldo? Le previsioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo gli esperti Caronte resterà sulla Penisola almeno per altri 10 giorni. Attesi in giornata temporali e rovesci sul Nord Italia, prima che tornino sole e caldo. Il Cnr-Ibe: "Temperature tipiche di Algeria e Medio Oriente in pieno giugno: i cambiamenti climatici sono in atto anche in Italia" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 giugno 2022) Secondo gli esperti Caronte resterà sulla Penisola almeno per altri 10 giorni. Attesi in giornata temporali e rovesci sul Nord, prima che tornino sole e. Il Cnr-Ibe: "tipiche di Algeria e Medio Oriente in pieno giugno: i cambiamenti climatici sono in atto anche in

Pubblicità

BarbascuraX : Comunque amici e amiche, io non è che voglio essere monotematico, ma “la siccità più grave degli ultimi 70 anni”, “… - sofia_vasto : RT @Teso4zampe: Temperature record, sfiorati i 40°C - METTIAMO TUTTI UNA CIOTOLA DI ACQUA PER CANI E GATTI RANDAGI - - alex63roy : RT @Teso4zampe: Temperature record, sfiorati i 40°C - METTIAMO TUTTI UNA CIOTOLA DI ACQUA PER CANI E GATTI RANDAGI - - Whatsername__93 : @fvckedinthehe4d Ma poi che cazzo vuol dire? Come se le mie preferenze influenzassero il clima. PER ALTRO il cambia… - infoitinterno : Temperature record in Italia, quanto durerà l'ondata di caldo? Le previsioni -