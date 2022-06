Sing Sing Sing è il nuovo programma di Stefano de Martino su Rai 2: come sarà (Di mercoledì 29 giugno 2022) Stefano de Martino sempre più volto di Rai 2. Dopo la stagione invernale tra Stasera tutto è possibile e Bar Stella, il conduttore torna in onda questa estate al fianco di Andrea Delogu con il Tim Summer Hist ma gli impegni non sono terminati! De Martino infatti sarà impegnatissimo con la preparazione di uno dei nuovi programmi di Rai 2. Una rete che, in vista della prossima stagione televisiva cerca di rinnovarsi, con molte proposte per il suo pubblico. Tra queste anche Sing Sing Sing, il nuovo programma che vedrà Stefano de Martino protagonista. Una grande prima serata musicale, ricca di giochi e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022)desempre più volto di Rai 2. Dopo la stagione invernale tra Stasera tutto è possibile e Bar Stella, il conduttore torna in onda questa estate al fianco di Andrea Delogu con il Tim Summer Hist ma gli impegni non sono terminati! Deinfattiimpegnatissimo con la preparazione di uno dei nuovi programmi di Rai 2. Una rete che, in vista della prossima stagione televisiva cerca di rinnovarsi, con molte proposte per il suo pubblico. Tra queste anche, ilche vedràdeprotagonista. Una grande prima serata musicale, ricca di giochi e ...

Pubblicità

DatOilAddict : Da da da da da da~ I can sing Soprano, can you? - JD_Sing : @SoulCoughingOne Ditto - sougofollow879 : LET’S SING WITH MAFU!!!??(Sub Indo) [Mafumafu Scene] #???? #mafumafu #???? #utaite #atr #mafu #songs - crotoneok : ? Con Ladies Sing The Words Crotone si riempie di musica: l'omaggio di Chiara Ranieri a Mia Martini… - simpingforapo : @sandee_sing mileapo vampire au ??????? -