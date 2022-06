Roma | l' agente di Frattesi a Trigoria | incontro con Tiago Pinto

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Juve, incontro #TiagoPinto-agente a cena. Apertura #Roma a contropartita tecnica. Il #Milan è sullo sfond… - MarcoBovicelli : Eccolo Tiago #Pinto a Milano: incontro a pranzo con l’agente di #Frattesi Beppe #Riso, nelle prossime ore contatti… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Incontro tra Tiago #Pinto e #Riso, agente di Davide #Frattesi - Domenic36396232 : ?????? Oggi summit tra la #Roma e l'agente di Davide #Frattesi. La valutazione del #Sassuolo da 30 milioni è però rite… - pccpla : RT @junews24com: Zaniolo Juve, nuovo incontro in agenda! Svelata l'offerta per la Roma - -

- Lacerca di trovare una soluzione per arrivare a Davide Frattesi . Questo pomeriggio l'del centrocampista ha avuto un incontro a Trigoria con Tiago Pinto per cercare una formula da recapitare ...... 66 anni, è stata condannata all'ergastolo di isolamento per tre omicidi avvenuti a: quello del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi, ucciso l'ultimo dell'anno del 1980, dell'di ...Il general manager della Roma a colloquio con il procuratore per trattare il ritorno in giallorosso del giovane centrocampista attualmente al Sassuolo ...ROMA - La Roma cerca di trovare una soluzione per arrivare a Davide Frattesi. Questo pomeriggio l'agente del centrocampista ha avuto un incontro a Trigoria con Tiago Pinto per cercare una formula da r ...