Ravenna, salva un bambino che stava annegando e muore: ex assessore di Nogara colto da infarto sulla battigia

Bruno Padovani, 82 anni, ex assessore di Nogara (Verona), è morto dopo aver salvato un bambino che stava annegando nel mare Ravennate. Un infarto lo ha stroncato sotto gli occhi della figlia, lunedì 27 giugno, tra Lido Adriano e Punta Marina, dove l'uomo stava passando le ferie nella sua casa-vacanza. "Mio padre è sempre stato così anche in vita, ha lavorato tanti anni in ospedale, faceva il centralinista, l'autista: ma la sua grande passione – racconta la figlia – era la politica: è stato assessore ai servizi sociali, aiutava le persone in difficoltà".

