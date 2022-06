Postepay, mai utilizzare una carta smarrita: cosa si rischia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Affidarsi a ciò che appartiene è sempre buona cosa perché, anche con la Postepay, la furbata può costare cara. Di cosa stiamo parlando Grazie al suo utilizzo estremamente semplice, la carta ricaricabile Postepay emessa da Poste Italiane ha incamerato, nel corso degli anni, un certo successo, convincendo non soltanto i tanti genitori che hanno dotato di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 giugno 2022) Affidarsi a ciò che appartiene è sempre buonaperché, anche con la, la furbata può costare cara. Distiamo parlando Grazie al suo utilizzo estremamente semplice, laricaricabileemessa da Poste Italiane ha incamerato, nel corso degli anni, un certo successo, convincendo non soltanto i tanti genitori che hanno dotato di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

Marco61322288 : @aquilarandagia3 @OfficialSSLazio Infatti quando facevo i biglietti pagavo sempre con postepay, pay pal non l'ho ma… - figIiodiputtana : Ragazzi mia madre ha letto di quel tipo che ha ammazzato la mamma perché non gli faceva shoppare sui giochi si è pr… - innercvild : Qualcuno ha mai mandato i soldi dal proprio conto paypal a postepay? Entro quanto tempo arrivano? - ma_io_boh_ : @IlCavour Per la postepay andai di persona alle poste e mi venne detto:'no, noi non la facciamo', quindi giornata b… -