Pizza, la Toscana è la quinta regione d'Italia per numero di attività che la producono: 1 ogni 413 abitanti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Neppure la Pizza è uscita dalla pandemia nello stesso modo in cui c'era. Tra il 2019 e il 2021, rivela un'indagine di CNA Agroalimentare, le attività che producono e/o distribuiscono Pizza (panetterie, gastronomie pizzerie, rosticcerie pizzerie, pizzerie a taglio, bar pizzerie e ristoranti pizzeria) della Toscana sono diminuite del 10%, vale a dire di 992 unità, scendendo nel complesso a quota 8.906, piazzando così la nostra regione al quinto posto per numerosità in Italia dopo Lombardia (17660 unità), Sicilia (11076), Campania (10263) e Puglia (9370). Una graduatoria da cui emerge che la Pizza è ormai diventato un simbolo del Made in Italy gastronomico, riducendo i suoi connotati regionali a favore di una caratterizzazione produttiva nazionale.

