Onu: almeno 4.731 civili uccisi in Ucraina da inizio guerra (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ore 10.45 - Si continua a morire in Ucraina almeno 4.731 civili sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe. Lo afferma Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, presentando un nuovo rapporto sulla situazione dei diritti umani. Lo riporta Ukrinform. "I civili continuano a sopportare il peso maggiore delle ostilità - precisa Bogner -. Abbiamo documentato più di 10mila persone uccise o ferite: i morti sono 4.731". La capo missione Onu chiarisce che le cifre sono sicuramente più alte perché è difficile stabilire i numeri esatti a causa dei combattimenti. Le vittime includono 1.812 uomini, 1.225 donne, 134 ragazze e 155 ragazzi, 41 bambini e 1.364 adulti ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ore 10.45 - Si continua a morire in4.731sono statidall'dell'invasione dell'da parte delle forze russe. Lo afferma Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in, presentando un nuovo rapporto sulla situazione dei diritti umani. Lo riporta Ukrinform. "Icontinuano a sopportare il peso maggiore delle ostilità - precisa Bogner -. Abbiamo documentato più di 10mila persone uccise o ferite: i morti sono 4.731". La capo missione Onu chiarisce che le cifre sono sicuramente più alte perché è difficile stabilire i numeri esatti a causa dei combattimenti. Le vittime includono 1.812 uomini, 1.225 donne, 134 ragazze e 155 ragazzi, 41 bambini e 1.364 adulti ...

