Omicidio Elena Del Pozzo, il brutale delitto di una madre: la malattia di Martina Patti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lo scorso 13 giugno Martina Patti ha ucciso sua figlia Elena Del Pozzo. Il tragico Omicidio è avvenuto in una frazione di Catania dove la giovane di 24 anni aveva inizialmente raccontato di un rapimento di Elena. Ma dopo quasi 24 ore la verità è venuta a galla: Martina è crollata e ha confessato prima a suo padre e poi agli inquirenti che in realtà era stata lei ad uccidere Elena. Cosa ha spinto la ragazza ad uccidere la sua bambina di 4 anni? Le parole del gip sulla confessione di Martina: “Era nel pieno delle sue facoltà fisiche e psichiche” Martina avrebbe ucciso la figlia, la avrebbe avvolta in sacchi neri di plastica e a seppellita in una buca scavata in un campo poco lontano da casa. I primi esiti dell’autopsia ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lo scorso 13 giugnoha ucciso sua figliaDel. Il tragicoè avvenuto in una frazione di Catania dove la giovane di 24 anni aveva inizialmente raccontato di un rapimento di. Ma dopo quasi 24 ore la verità è venuta a galla:è crollata e ha confessato prima a suo padre e poi agli inquirenti che in realtà era stata lei ad uccidere. Cosa ha spinto la ragazza ad uccidere la sua bambina di 4 anni? Le parole del gip sulla confessione di: “Era nel pieno delle sue facoltà fisiche e psichiche”avrebbe ucciso la figlia, la avrebbe avvolta in sacchi neri di plastica e a seppellita in una buca scavata in un campo poco lontano da casa. I primi esiti dell’autopsia ...

