Né Skriniar | né De Ligt | assalto del Chelsea a Koundé

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Chelsea, la situazione tra #Skriniar e #DeLigt - tancredipalmeri : RT @tancredipalmeri: Io saluto voi, grazie di tutto. Il mio ultimo editoriale dopo 5 anni per Tuttomercatoweb: - Domenico1oo777 : @marydidioMD De Ligt RESTA...il Chelsea cerca pure Koulibaly e Skriniar...non e' detto che scelgano De Ligt...lo vo… - pansera_matteo : @FI69interista @avvelenatosto @sportmediaset De Ligt ha la clausola hanno riportato le cifre che si sentono in giro… - lucafatone0100 : Penso che il Chelsea stia facendo un grosso sbaglio a prendere De Ligt, Skriniar molto meglio @ChelseaFC -

Se Chelsea o United pagheranno la clausola, di 120 milioni, Deverrà ceduto: al suo posto, la ... Nel frattempo, a Milano, In attesa della mossa definitiva Psg su, non è difficile intuire ...Il Chelsea guarda con attenzione a Milane Matthijs de, ma Inter e Juventus hanno richiesto cifre ben oltre i 70 milioni di euro per una eventuale cessione. Inoltre, suil PSG ...Il Chelsea vuole chiudere in fretta l'acquisto di un centrale difensivo e in queste ore, riporta Mundo Deportivo si è mosso concretamente per trattare con il Siviglia l'acquisto di Jules Koundé. Il ce ...Scopri IN TEMPO REALE: Risultati, Classifica, Formazioni, Calciomercato, Scoop e tante altre news. Live le ultime notizie sulla squadra del Milan. Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni qual ...