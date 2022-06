Napoli in ritiro, Dimaro vieta i droni: firmata l’ordinanza (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Napoli si prepara al ritiro di Dimaro. E il Comune della cittadina trentina ha deciso di vietare i droni dal 9 al 19 luglio. l’ordinanza è stata firmata dal sindaco Andrea Lazzaroni e dispone il “divieto di sorvolo dell’abitato di Dimaro con aerei a pilotaggio remoto e aeromodelli. Divieto di sorvolo sulla struttura ricettiva Sport hotel Rosatti”. E ancora: “È fatto obbligo agli agenti della polizia municipale e alle forze di polizia di far osservare il provvedimento”. Una soluzione presa probabilmente per salvaguardare la privacy della squadra in hotel. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsi prepara aldi. E il Comune della cittadina trentina ha deciso dire idal 9 al 19 luglio.è statadal sindaco Andrea Lazzaroni e dispone il “divieto di sorvolo dell’abitato dicon aerei a pilotaggio remoto e aeromodelli. Divieto di sorvolo sulla struttura ricettiva Sport hotel Rosatti”. E ancora: “È fatto obbligo agli agenti della polizia municipale e alle forze di polizia di far osservare il provvedimento”. Una soluzione presa probabilmente per salvaguardare la privacy della squadra in hotel. SportFace.

