Pubblicità

motosprint : #MOTOGP, DEPRESSO O INCATTIVITO? COME SARÀ QUARTARARO DOPO LA GARA DI ASSEN? -

Motosprint.it

Oppure, demotivato, impaurito Uh, addirittura impaurito, perché Proprio per il motivo ... Anche noi, ma dobbiamo in primis attendere il ritorno dellain pista, appurare e annotare. ...Oppure, demotivato, impaurito Uh, addirittura impaurito, perché Proprio per il motivo ... Anche noi, ma dobbiamo in primis attendere il ritorno dellain pista, appurare e annotare. ... MotoGP, depresso o incattivito Come sarà Quartararo dopo la gara di Assen Fabio ha vissuto in Olanda il peggior weekend di sempre in carriera: ne rimarrà scottato per sempre o saprà reagire Una cosa è certa: il francese non sarà come prima ...