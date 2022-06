Morata, la Juve non molla la presa: spera di riportarlo a Torino (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juve non ha riscattato Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, ma i bianconeri sperano di riportarlo a Torino entro la fine del mercato Arrivano importanti novità riguardanti il futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, rientrato all’Atletico Madrid dopo che la Juventus non ha esercitato il riscatto, resta un obiettivo dei bianconeri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri non avrebbero ancora perso le speranze di riportare a Torino Morata prima del 31 agosto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lanon ha riscattato Alvarodall’Atletico Madrid, ma i bianconerino dientro la fine del mercato Arrivano importanti novità riguardanti il futuro di Alvaro. L’attaccante spagnolo, rientrato all’Atletico Madrid dopo che lantus non ha esercitato il riscatto, resta un obiettivo dei bianconeri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri non avrebbero ancora perso lenze di riportare aprima del 31 agosto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

