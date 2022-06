M5s, sulla vicenda Draghi-Conte Grillo risponde a gesti. E poi dice: “Regola dei due mandati è un totem? Certo…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Regola dei due mandati è un totem? ”Ma si, certo”. risponde così Beppe Grillo entrando all’hotel Forum, dove a breve vedrà la delegazione del Movimento 5 stelle al governo, sulla questione, ancora aperta, del doppio mandato. Poco prima il fondatore del M5s aveva risposto con eloquenti gesti della mano alle domande dei cronisti sulle questioni sollevate da De Masi in un intervista al Fatto Quotidiano. Grillo gli avrebbe raccontato di aver ricevuto delle telefonate di Draghi, che gli chiedeva di liberarsi di Conte L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ladei dueè un? ”Ma si, certo”.così Beppeentrando all’hotel Forum, dove a breve vedrà la delegazione del Movimento 5 stelle al governo,questione, ancora aperta, del doppio mandato. Poco prima il fondatore del M5s aveva risposto con eloquentidella mano alle domande dei cronisti sulle questioni sollevate da De Masi in un intervista al Fatto Quotidiano.gli avrebbe raccontato di aver ricevuto delle telefonate di, che gli chiedeva di liberarsi diL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

fanpage : Alta tensione nel Governo. La telefonata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e Giuseppe Conte alla fine c'… - borghi_claudio : @IvanDellaValle @ProfDraghi Ma perché devo ritrovarmi tutti i grillini in quattro contenitori? M5S doc, alternativa… - ItaliaViva : Il M5S non esiste più, ha concluso il suo ciclo vitale. E abbiamo potuto assistere anche a conversioni strabilianti… - sologiuma : RT @DavideR46325615: Giulia Sarti (M5S): 'I quesiti sui referendum sulla giustizia erano pericolosi e i cittadini lo hanno capito. Si volev… - GiornalediMonte : Montesilvano/lavori sulla Jova beach area. PD e M5S: Perchè in giugno?. -