Lukaku-bis: per il belga inizia la seconda avventura con l’Inter (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lukaku è tornato a Milano, è tornato all’Inter. Ad un anno dall’imponente cessione al Chelsea per più di 100 milioni di euro, l’attaccante torna tra le fila dei nerazzurri in prestito oneroso. Lukaku è atterrato a Milano questa mattina molto presto, prima delle 7, all’aeroporto di Linate. Ora il belga dovrà sottoporsi alle visite mediche e poi ci sarà la firma sul contratto. Le sensazioni sono molto positive: “Sono troppo contento” le sue prime parole. Dopo un anno al Chelsea Lukaku torna in prestito oneroso grazie ad un’operazione di calciomercato dal valore di 8 milioni di euro più un bonus di 4 milioni di euro. Reduce da una stagione in Inghilterra al di sotto delle aspettative, nella quale in 44 presenze ha realizzato 8 gol in campionato e 7 nelle altre competizioni con il Chelsea, Romelu ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 giugno 2022)è tornato a Milano, è tornato al. Ad un anno dall’imponente cessione al Chelsea per più di 100 milioni di euro, l’attaccante torna tra le fila dei nerazzurri in prestito oneroso.è atterrato a Milano questa mattina molto presto, prima delle 7, all’aeroporto di Linate. Ora ildovrà sottoporsi alle visite mediche e poi ci sarà la firma sul contratto. Le sensazioni sono molto positive: “Sono troppo contento” le sue prime parole. Dopo un anno al Chelseatorna in prestito oneroso grazie ad un’operazione di calciomercato dal valore di 8 milioni di euro più un bonus di 4 milioni di euro. Reduce da una stagione in Inghilterra al di sotto delle aspettative, nella quale in 44 presenze ha realizzato 8 gol in campionato e 7 nelle altre competizioni con il Chelsea, Romelu ...

