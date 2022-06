LIVE Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-7 6-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro incanta a tratti ma vince e vola al terzo turno! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 Jannik Sinner vola al terzo turno a Wimbledon! l’azzurro batte 6-4 6-3 5-7 6-3 contro Mikael Ymer e sfiderà John Isner o Andy Murray al prossimo match. Il tennista italiano conquista un’altra vittoria in tre ore e cinque minuti grazie a sprazzi di grande tennis nonostante le difficoltà derivanti dalle giocate dello svedese che allunga il match nel terzo set e annulla anche un match point. FINE QUARTO SET 6-2 GAME SET AND MATCH Sinner! 40-15 DUE MATCH POINT Sinner 30-15 Chiusura a rete di Sinner dopo il diritto in avanzamento. 15-15 Di poco largo il recupero di Ymer. 0-15 Doppio fallo dell’italiano. 5-2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 Jannikalturno abatte 6-4 6-3 5-7 6-3 contro Mikaele sfiderà John Isner o Andy Murray al prossimo match. Il tennista italiano conquista un’altra vittoria in tre ore e cinque minuti grazie a sprazzi di grande tennis nonostante le difficoltà derivanti dalle giocate dello svedese che allunga il match nelset e annulla anche un match point. FINE QUARTO SET 6-2 GAME SET AND MATCH! 40-15 DUE MATCH POINT30-15 Chiusura a rete didopo il diritto in avanzamento. 15-15 Di poco largo il recupero di. 0-15 Doppio fallo dell’italiano. 5-2 ...

Pubblicità

Ubitennis : Wimbledon Day 3 LIVE: Sinner supera Ymer in 4 set, eliminata Cocciaretto. Fuori Raducanu e Ruud - Ubitennis : Wimbledon Day 3 LIVE: Sinner supera Ymer in 4 set, eliminata Cocciaretto. Fuori Raducanu e Ruud - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-7 1-1 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ymer #secondo #turno - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-7 1-1 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ymer #secondo… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-6 secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Ymer #secondo #turno -