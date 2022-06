Lazio, nuovo colpo: fatta per Cancellieri, arriva dal Verona (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le sensazioni erano giuste: sarà una settimana molto importante per la Lazio e non potrebbe essere altrimenti considerato che domenica la squadra si radunerà a Formello in vista della partenza per il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le sensazioni erano giuste: sarà una settimana molto importante per lae non potrebbe essere altrimenti considerato che domenica la squadra si radunerà a Formello in vista della partenza per il ...

OfficialSSLazio : ?? La #SSLazio presenta il nuovo kit gara Mizuno per la stagione 2022-23 ?? Serata-evento a Roma il 4 luglio a Piazza… - izio1900 : RT @radiosei: Nuovo giocatore della Lazio domani mattina in Paideia. Tutti gli indizi portano a Matteo Cancellieri… - CTaschetta : RT @gmarcoc: A fine 2019 la consigliera Letizia Rosati accostò il @lazio_pride di #Rieti allo 'sdoganamento della pedofilia'. Oggi il nuovo… - Federica081887 : RT @OfficialSSLazio: ?? La #SSLazio presenta il nuovo kit gara Mizuno per la stagione 2022-23 ?? Serata-evento a Roma il 4 luglio a Piazza de… - Tutto__Calcio_ : #Cancellieri sarà un nuovo giocatore della #Lazio! Domani mattina visite mediche e poi firma! #SerieA #Calciomercato -