Kroos non rinnova con il Real Madrid: la Juventus si informa (Di mercoledì 29 giugno 2022) In Spagna sono sicuri: Toni Kroos non rinnova con il Real Madrid. Secondo il noto quotidiano sportivo iberico As, starebbe procedendo a rilento la trattativa per il rinnovo del campione tedesco che andrà in scadenza nel giugno del 2023. Ciò induce a pensare che l'ex Bayern Monaco possa decidere di lasciare i Blancos, magari per approdare alla Juventus che sarebbe sulle sue tracce. Kroos non rinnova con il Real Madrid: Juventus alla finestra? Qualche settimana fa i vertici della Casa Blanca avrebbero presentato l'offerta di rinnovo al 2024, rifiutata, però, dal giocatore che preferirebbe aspettare la fine della prossima stagione prima di prendere una decisione definitiva. Ciò ha sorpreso i campioni d'Europa che ...

