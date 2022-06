Il cantante R. Kelly condannato a 30 anni di prigione per abusi sessuali su donne e bambini (Di mercoledì 29 giugno 2022) R. Kelly, ex cantante di “I believe I can fly” è stato condannato a 30 anni di prigione per aver adescato a scopo sessuale donne e bambini. Kelly – il cui nome vero è Robert Sylvester Kelly era già stato dichiarato colpevole lo scorso settembre, ma la pena è stata stabilita solo ora. È la prima condanna, nonostante già più di venticinque anni fa fosse stato accusato di abusi sessuali e fosse già stato processato. Il cantante ha oggi 55 anni ed è detenuto nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn. R. Kelly era “un Pifferaio Magico che adescava minori con i suoi soldi e la sua celebrità”, ha detto oggi in tribunale a Brooklyn una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) R., exdi “I believe I can fly” è statoa 30diper aver adescato a scopo sessuale– il cui nome vero è Robert Sylvesterera già stato dichiarato colpevole lo scorso settembre, ma la pena è stata stabilita solo ora. È la prima condanna, nonostante già più di venticinquefa fosse stato accusato die fosse già stato processato. Ilha oggi 55ed è detenuto nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn. R.era “un Pifferaio Magico che adescava minori con i suoi soldi e la sua celebrità”, ha detto oggi in tribunale a Brooklyn una ...

