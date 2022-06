I look più glamour di Nicole Scherzinger (Di mercoledì 29 giugno 2022) La carriera di Nicole Scherzinger è partita con le Pussycat Dolls, girl band che ha segnato il primo decennio degli Anni 2000, ma poi è proseguita come solista addentrandosi sempre più nei talent show televisivi. E, oltre alla musica, ha fatto posto anche alla moda calcando i red carpet con stile. Nicole Scherzinger è un nome noto soprattutto alla generazione Millennials, poiché ha guidato le Pussycat Dolls verso la gloria. Una girl band pop numerosa, sensuale e glamour con una leader voice graffiante che oggi l’ha condotta al banco de Il cantante mascherato – versione americana – in qualità di giudice. Classe 1978, la cantante è nata ad Honolulu e ha alle spalle una carriera da modella e ballerina. L’esperienza di gruppo con le Pussycat Dolls è decollata nel 2003 e, negli anni, la band al femminile ha ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) La carriera diè partita con le Pussycat Dolls, girl band che ha segnato il primo decennio degli Anni 2000, ma poi è proseguita come solista addentrandosi sempre più nei talent show televisivi. E, oltre alla musica, ha fatto posto anche alla moda calcando i red carpet con stile.è un nome noto soprattutto alla generazione Millennials, poiché ha guidato le Pussycat Dolls verso la gloria. Una girl band pop numerosa, sensuale econ una leader voice graffiante che oggi l’ha condotta al banco de Il cantante mascherato – versione americana – in qualità di giudice. Classe 1978, la cantante è nata ad Honolulu e ha alle spalle una carriera da modella e ballerina. L’esperienza di gruppo con le Pussycat Dolls è decollata nel 2003 e, negli anni, la band al femminile ha ...

