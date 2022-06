HTC Desire 22 Pro, smartphone incentrato sul metaverso (Di mercoledì 29 giugno 2022) HTC Desire 22 Pro è il nuovo smartphone appena annunciato dall’azienda taiwanese ideale compagno degli occhiali Vive Flow VR. Infatti, il nuovo dispositivo è incentrato sul metaverso come dettagliato in una splash page dell’azienda. Il telefono è il successore del Desire 21 Pro dell’anno scorso e vanta alcune intriganti funzionalità legate al metaverso. HTC in grossi guai, il 2018 è stato l’anno peggiore di sempre Annunciato HTC Desire 22 Pro HTC non è più il produttore di smartphone prolifico che era un tempo da quando ha venduto in blocco la parte dell’azienda dedicata ai dispositivi mobili a Google. Il primo brand ad aver realizzato uno smartphone Android comunque resiste in un mercato in profondo declino sia per la crisi ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 29 giugno 2022) HTC22 Pro è il nuovoappena annunciato dall’azienda taiwanese ideale compagno degli occhiali Vive Flow VR. Infatti, il nuovo dispositivo èsulcome dettagliato in una splash page dell’azienda. Il telefono è il successore del21 Pro dell’anno scorso e vanta alcune intriganti funzionalità legate al. HTC in grossi guai, il 2018 è stato l’anno peggiore di sempre Annunciato HTC22 Pro HTC non è più il produttore diprolifico che era un tempo da quando ha venduto in blocco la parte dell’azienda dedicata ai dispositivi mobili a Google. Il primo brand ad aver realizzato unoAndroid comunque resiste in un mercato in profondo declino sia per la crisi ...

Pubblicità

24h_Tecnologia : HTC Desire 22 Pro ufficiale: nome nostalgico e tanto Metaverso: HTC è un nome quasi iconico per gli amanti della te… - RasyReam : HTC Desire 22 Pro 5g vs Xiaomi Poco X4 GT 5g | Specs Comparison | ? - macitynet : HTC Desire 22 Pro è l’Android nato per il metaverso - ViveandChill : RT @tuttoteKit: #HTC Desire 22 Pro: proiettato nel metaverso! #HTCVive #tuttotek - gigibeltrame : HTC è tornata! Annunciato lo smartphone del metaverso. Ecco HTC Desire 22 Pro #digilosofia -