Fascia tricolore al Pride di Torino “Il sindaco non deve rappresentare tutta la cittadinanza” | la risposta choc di Elena Piastra

Pubblicità

teleunica : Pilotto indossa la fascia tricolore - Alessandria24C : Politica - Con il passaggio della fascia tricolore inizia ufficialmente il mandato del nuovo #Sindaco di… - RadioGoldAl : Abonante indossa la fascia tricolore: ora inizia ufficialmente il suo mandato - ugotruffelli : Nella giunta di #Bucci a #Genova seduti assieme a #Lega e #FratellidItalia (tra gli assessori uno che andava con la… - ValerioMBonelli : RT @UAAR_it: Il #sindaco di #Bisceglie (BT) Angelantonio Angarano presenzia, con fascia tricolore, alla cerimonia di riapertura di una chie… -

La Stampa

... Mondiali di atletica a metà luglio negli Stati Uniti, con gli astisti europei di primain ...alla frusta la torinese del Battaglio Cus Torino proponendo una replica della fresca sfida...Il sindaco uscente Enzo Giannone ha consegnato laal nuovo sindaco Mario Marino. Una cerimonia calorosa, in cui l'ex sindaco Giannone ha lodato il lavoro di consigliere comunale ... Acqui Terme, la fascia tricolore al nuovo sindaco è consegnata sul posto di lavoro Ieri pomeriggio al Comune di Sciacca, passaggio di consegne tra Francesca Valenti e Fabio Termine nuovo sindaco di Sciacca, che ha ricevuto in consegna la fascia tricolore e scambio di mani fra i due ...Acerra. E’ accompagnata da qualche nube la proclamazione ufficiale a sindaco di Tito D’Errico. Il medico ha vestito ieri per la prima volta la fascia tricolore: “Oggi è un grande giorno per me, da ogg ...