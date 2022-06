Pubblicità

Corriere dello Sport

ROMA - Riposo, divertimento ma anche tanto allenamento . La sua base estiva è stata prima, e adesso Mykonos: da queste due splendide isole Stephan Elsi sta godendo gli ultimi dieci giorni di vacanze prima di tornare a Trigoria per mettersi a disposizione di José Mourinho. L'...Stephan El, ad esempio, asi allena in collegamento con il preparatore Carmine Menna, lo stesso di Immobile e Rugani. Lorenzo Pellegrini , in vacanza con il cugino e le rispettive ... El Shaarawy, da Ibiza a Mykonos: relax ma anche allenamento Il Faraone è sbarcato nell'isola greca dove si è subito messo al lavoro per farsi trovare pronto per il raduno della Roma ...Nicolò Zaniolo ha scelto il più familiare: l’allenamento, circondato dagli affetti e dalla discrezione del suo mondo. Certo però si interroga: perché non lo considerano abbastanza importante da rinnov ...