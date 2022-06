Condannato a 6 anni in Lituania, arrestato dalla Polizia a Napoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ destinatario di un mandato d’arresto europeo del 2021, emesso in quanto ritenuto colpevole di furto, rapina e detenzione di stupefacenti e Condannato per alla pena di anni sei di reclusione, il cittadino lituano classe 1987, preso lo scorso 28 giugno dagli agenti del Reparto Operativo della stazione di Napoli Centrale. L’uomo è stato notato dagli agenti che stavano tenendo sotto controllo il flusso di viaggiatori dello scalo ferroviario partenopeo. Durante gli accertamenti a suo carico è emersa la presenza del mandato di arresto europeo spiccato a suo carico: il 35enne è stato quindi subito arrestato e, dopo le formalità di rito, chiuso in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ destinatario di un mandato d’arresto europeo del 2021, emesso in quanto ritenuto colpevole di furto, rapina e detenzione di stupefacenti eper alla pena disei di reclusione, il cittadino lituano classe 1987, preso lo scorso 28 giugno dagli agenti del Reparto Operativo della stazione diCentrale. L’uomo è stato notato dagli agenti che stavano tenendo sotto controllo il flusso di viaggiatori dello scalo ferroviario partenopeo. Durante gli accertamenti a suo carico è emersa la presenza del mandato di arresto europeo spiccato a suo carico: il 35enne è stato quindi subitoe, dopo le formalità di rito, chiuso in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

