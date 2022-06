Charlene di Monaco sfigurata, nuova operazione: stravolta dal bisturi | Irriconoscibile (Di mercoledì 29 giugno 2022) La principessa triste Charlene di Monaco è ormai tornata al Principato. Nelle ultime apparizioni pubbliche, però, i più hanno potuto notare qualcosa di strano sul suo volto. Gli impegni pubblici per Charlene di Monaco sono tanti, spesso in compagnia di Alberto e figli al seguito. Charlene di Monaco è tornata definitivamente al Principato Dopo una lunga permanenza in Africa e diversi mesi in Svizzera, la principessa Charlene di Monaco sembrerebbe tornata definitivamente al Principato. Per questo motivo, la sua agenda è fitta di impegni pubblici accanto al marito Alberto. Spesso la coppia porta con se anche i due gemellini. Charlene di Monaco –Purtroppo, però, non è tutto oro quello che luccica. La ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 giugno 2022) La principessa tristediè ormai tornata al Principato. Nelle ultime apparizioni pubbliche, però, i più hanno potuto notare qualcosa di strano sul suo volto. Gli impegni pubblici perdisono tanti, spesso in compagnia di Alberto e figli al seguito.diè tornata definitivamente al Principato Dopo una lunga permanenza in Africa e diversi mesi in Svizzera, la principessadisembrerebbe tornata definitivamente al Principato. Per questo motivo, la sua agenda è fitta di impegni pubblici accanto al marito Alberto. Spesso la coppia porta con se anche i due gemellini.di–Purtroppo, però, non è tutto oro quello che luccica. La ...

Pubblicità

VanityFairIt : Avete visto l'abito? È un modello di Stella McCartney che abbiamo già visto indossare qualche anno fa da Charlène d… - fashiongenus : Alberto e Charlène di Monaco: il bacio «scaccia crisi» (che però non convince tutti) - Cosmopolitan_IT : Il bacio tanto atteso tra Charlène e Alberto di Monaco non è stato come lo immaginavamo - zazoomblog : Charlene di Monaco l’indizio dice tutto: rottura definitiva - #Charlene #Monaco #l’indizio #tutto: - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco sfigurata, nuova operazione: stravolta dal bisturi | Irriconoscibile #charlene #monaco… -