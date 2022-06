C' è una pioggia di sponsor | Bayer | TikTok | Meta e anche la Juventus!

Pubblicità

darkroseandsea1 : RT @IlTeRzOsEnSo1: Mi sento addosso Una pioggia Di colori! #buongiorno ?? - scimonelli : RT @IlTeRzOsEnSo1: Mi sento addosso Una pioggia Di colori! #buongiorno ?? - Lilliflo : RT @IlTeRzOsEnSo1: Mi sento addosso Una pioggia Di colori! #buongiorno ?? - ste_L98 : @AdrianoPortogal @saratripodi2 @Isabell15665991 @DanielsunIt Tra l'altro i temporali non rimpolpano le riserve idri… - ApeRegina17 : RT @IlTeRzOsEnSo1: Mi sento addosso Una pioggia Di colori! #buongiorno ?? -

il Resto del Carlino

Eppure per il momento le sorgenti del Reatino che portano l'acqua nella Capitale tengono, nonostante qualche principio di criticità e, soprattutto, la poca. Negli ultimi mesi ne è caduta il ...Nelle sei puntate che ho visto, la battuta migliore ce l'ha la stupenda Jackie Hoffman,faccia ... Potrebbe essere un ottimo spunto per il sequel di Un giorno dia New York , dove l'... Una pioggia benedetta Rinviato lo stop ai prelievi Nella provincia di Latina, uno degli epicentri italiani della produzione agroalimentare, è già scattato il razionamento dell'acqua. Un produttore locale: ...La dimensione del fortunale che si è abbattuto sulla provincia apuana emerge con chiarezza dai numeri registrati dalle centraline distribuite sul territorio di Meteo Apuane, progetto nato nel 2006 per ...