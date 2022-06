Calciomercato: Real. Jovic - Fiorentina, manca accordo su obbligo riscatto (Di mercoledì 29 giugno 2022) I due club si sono dati il 4 luglio come termine ultimo per chiudere in un modo o nell'altro la trattativa MADRID (SPAGNA) - La Fiorentina vuole Luka Jovic, il Real Madrid intende cedere l'attaccante, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) I due club si sono dati il 4 luglio come termine ultimo per chiudere in un modo o nell'altro la trattativa MADRID (SPAGNA) - Lavuole Luka, ilMadrid intende cedere l'attaccante, ...

