Basket: Biella non ce la fa. La squadra rinuncia all'iscrizione in Serie A2 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pagina triste nel mondo del Basket italiano. Biella, storico team che ha militato per anni a livelli alti, ha rinunciato ufficialmente all'iscrizione in Serie A2 per la stagione 2022-2023. A riferirlo è stata la società stessa attraverso un lunghissimo comunicato diffuso anche nei canali social della squadra. I motivi della scelta sono – come facilmente prevedibile – di natura economica, a cui si aggiungono anche delle previsioni sulle conseguenze dettate dalla nuova struttura dei Campionati: " Purtroppo, dopo anni di sforzi finanziari da parte della compagine sociale e veri e propri miracoli dello staff sportivo – si legge – si è giunti alla triste consapevolezza da parte del gruppo societario di non possedere le potenzialità economiche e organizzative necessarie per far fronte ad ...

