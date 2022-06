Aidem: Come progettare UDA attraverso un Modello (Format) a compilazione guidata: indicazioni pratiche step by step (Accreditato MIUR 8 ore) (Di mercoledì 29 giugno 2022) Corso online Accreditato (8 ore) per supportare i docenti di ogni ordine e grado scolastico nella progettazione di Unità Didattiche di Apprendimento (UDA), attraverso l’ausilio di un Format a compilazione guidata e indicazioni pratiche di un esperto in materia. Saper progettare un’UdA in modo corretto e coerente rispettando ogni fase, dalla scelta del titolo, degli L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Corso online(8 ore) per supportare i docenti di ogni ordine e grado scolastico nella progettazione di Unità Didattiche di Apprendimento (UDA),l’ausilio di undi un esperto in materia. Saperun’UdA in modo corretto e coerente rispettando ogni fase, dalla scelta del titolo, degli L'articolo .

Pubblicità

ProDocente : Aidem: CODING e PENSIERO COMPUTAZIONALE: come applicarli nella scuola primaria a partire dal nuovo anno scolastico… - orizzontescuola : Aidem: CODING e PENSIERO COMPUTAZIONALE: come applicarli nella scuola primaria a partire dal nuovo anno scolastico… - ProDocente : Aidem: Punti, linee e colori come Kandinskij per muoverci nello spazio e acquisire concetti topologici (Laboratorio… - orizzontescuola : Aidem: Punti, linee e colori come Kandinskij per muoverci nello spazio e acquisire concetti topologici (Laboratorio… -