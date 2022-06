Verso una Nato sostenibile | ma con attenzione Il punto di Stoltenberg

Leggi su formiche

(Di martedì 28 giugno 2022)a non sostituire una dipendenza con un’altra. Il monito arriva dal segretario generale della, Jens, in riferimento alle necessità per i Paesi dell’Alleanza Atlantica di ridurre il proprio uso di combustibili fossili, effettuando la transizionesoluzioni più sostenibili, evitando però di basarsi eccessivamente sui minerali e le terre rare provenienti dalla Cina, alla base di molte tecnologie “green”. L’allarme arriva dal palco del Public forum di Madrid, l’iniziativa parallela al vertice dell’Alleanza nella capitale spagnola organizzata dallaPublic diplomacy division in collaborazione con Elcano Royal Institute, Atlantic Council, The German Marshall Fund e Munich Security Conference, un momento di confronto tra i leader e i decisori politici dell’Alleanza e il ...