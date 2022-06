Veneto, radiata dall’Ordine dei medici Barbara Balanzoni, la dottoressa animatrice della protesta no-vax (Di martedì 28 giugno 2022) L’Ordine dei medici di Venezia ha radiato Barbara Balanzoni, dottoressa No-vax e animatrice di tanti video che hanno attaccato l’obbligo vaccinale e il green pass. Balanzoni non ha mai nascosto il proprio pensiero, anzi ha sfidato apertamente le istituzioni. L’istruttoria dell’Ordine a cui è iscritta era cominciata a marzo. Adesso la decisione: “La dottoressa Balanzoni, nel suo ruolo di medico ed abusando della credibilità che il suo status professionale le attribuiva, ha assunto, con toni estremamente violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all’utilizzo del green pass”. È questa una delle motivazioni contenute nel provvedimento. La reazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) L’Ordine deidi Venezia ha radiatoNo-vax edi tanti video che hanno attaccato l’obbligo vaccinale e il green pass.non ha mai nascosto il proprio pensiero, anzi ha sfidato apertamente le istituzioni. L’istruttoria dell’Ordine a cui è iscritta era cominciata a marzo. Adesso la decisione: “La, nel suo ruolo di medico ed abusandocredibilità che il suo status professionale le attribuiva, ha assunto, con toni estremamente violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica, dalla campagna vaccinale all’utilizzo del green pass”. È questa una delle motivazioni contenute nel provvedimento. La reazione ...

